Endesa fa 11.000 treballs en tensió a Catalunya en tres anys per garantir el servei

BARCELONA 2 gen. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha realitzat més d'11.000 treballs en tensió a Catalunya en els últims tres anys per garantir el subministrament elèctric sense interrupcions, informa en un comunicat aquest dijous.

Aquestes intervencions, que la companyia ha realitzat mitjançant la seva filial de xarxes 'e-distribución', eviten interrupcions en el subministrament elèctric mentre es realitzen treballs de millora, manteniment i reparació de la xarxa.

Aquesta metodologia implica la manipulació directa de les línies de distribució elèctrica, que romanen en tensió durant tot el procés, mitjançant equips especialitzats que aïllen les parts sobre les quals treballen, de manera que Endesa pot seguir oferint servei sense que es vegi alterada la seva activitat.

Entre 2022 i 2024 la companyia ha fet una inversió de gairebé 15 milions d'euros per fer aquest tipus d'intervencions a Catalunya mitjançant equips altament formats.

Aquests equips, que usen tecnologia d'avantguarda per garantir la seva seguretat, realitzen tasques com el canvi de suports i aïllaments, la instal·lació de protecció per l'avifauna i la connexió de nous clients o parcs fotovoltaics a la xarxa elèctrica, entre altres, i faciliten altres tasques com la poda de vegetació a l'entorn de les línies.