Endesa engega a Bagà (Barcelona) una estació de recàrrega ultraràpida per a elèctrics

Endesa i l'Ajuntament de Bagà (Barcelona) han posat en marxa al municipi l'estació de recàrrega ultraràpida per a vehicles elèctrics amb més potència de la comarca del Berguedà, amb 6 places de recàrrega.
Segons informa la companyia en un comunicat aquest divendres, aquesta és una infraestructura "clau per impulsar la mobilitat elèctrica en un dels corredors viaris més rellevants de Catalunya, la C-16".
La nova estació disposa d'una potència total instal·lada de 622 kW amb dos carregadors dobles de 300 kW, cadascun amb doble connector CCS2 (estàndard europeu), la qual cosa permet recarregar fins a quatre vehicles simultàniament, a més d'un tercer carregador semiràpid de 22 kW per a dos vehicles més.