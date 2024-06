Endesa duplicarà la seva flota de vehicles elèctrics a Catalunya, fins als 148 al 2024

El 66% del seu parc automobilístic català serà sostenible



BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

Endesa duplicarà la seva flota de vehicles totalment elèctrics a Catalunya, fins a arribar a les 148 unitats al llarg del 2024, la qual cosa permetrà fer sostenible el 66% del seu parc automobilístic català, davant del 54% actual.

Segons ha informat en un comunicat aquest divendres, l'empresa modernitzarà el 32% dels seus vehicles corporatius, amb una incorporació de 170 automòbils nous i "consolidant els cotxes elèctrics de bateria i els híbrids endollables".

En l'actualitat, Endesa té un total de 528 vehicles a Catalunya, la qual cosa suposa una quarta part dels cotxes que l'empresa té en el conjunt d'Espanya, amb una mica més de 2.000 automòbils.

Concretament, 7 de cada de 10 vehicles a Catalunya, igual que en el conjunt de l'Estat, seran sostenibles a finals d'any, fins als 352: 204 seran híbrids endollables i 148 elèctrics.

Això implica un increment del 22% d'aquest tipus d'efectius, amb 65 nous, quan fins ara aquesta modalitat assolia els 287 cotxes.

ELECTRIFICACIÓ

El propòsit de l'empresa és electrificar per complet la flota de vehicles al 2030, deu anys abans que l'objectiu global marcat per Endesa per assolir la neutralitat climàtica.

El responsable de gestió de mobilitat corporativa d'Endesa, Pablo Samaura, ha recordat que Endesa "ja va ser pionera en aquest tipus d'actuacions" al 2008, quan va incorporar vehicles híbrids a la seva flota.