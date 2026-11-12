Endesa destina 1,9 milions a reforçar la xarxa elèctrica de Reus (Tarragona)

TARRAGONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
Endesa està finalitzant el pla d'inversions d'1,9 milions d'euros per reforçar la xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió a Reus (Tarragona), informa en un comunicat aquest dijous.
L'objectiu és reforçar i digitalitzar la infraestructura per "continuar millorant la qualitat del servei" als prop de 59.200 clients a la ciutat.
El pla contempla 14 actuacions, la majoria de les quals a la xarxa de mitja tensió, com l'estesa de 2,5 quilòmetres de noves línies o la renovació de 2 quilòmetres més.
Actualment, Reus compta amb 187 centres de transformació telecontrolats i està previst sumar-hi 70 instal·lacions més amb aquesta tecnologia.
Aquesta millora permet controlar i maniobrar la xarxa a distància, amb la qual cosa el temps de resposta és molt més ràpid si hi ha una incidència.