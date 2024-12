Endesa destina 10 milions a mantenir i reforçar la xarxa elèctrica a Catalunya a l'hivern

BARCELONA 27 des. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha destinat gairebé 10 milions d'euros a mantenir i reforçar la xarxa elèctrica a Catalunya i a garantir el subministrament a l'hivern, informa en un comunicat aquest divendres.

Ha explicat que l'hivern és un període en el qual es necessita preparar les instal·lacions per fer front a l'increment del consum per les baixes temperatures, així com l'impacte de fenòmens climatològics adversos.

En el conjunt d'Espanya, la inversió ha estat de 33 milions d'euros, per la qual cosa un terç s'ha destinat a Catalunya, ha destacat l'empresa.

En la campanya s'han revisat més de 3.300 quilòmetres de línies de mitja i alta tensió, s'han fet prop de 1.000 inspeccions en subestacions i més de 6.800 en centres de transformació, així com treballs de tala i poda al voltant de 1.500 quilòmetres de línies aèries.

A més, s'han revisat "de forma especialment exhaustiva" les instal·lacions que alimenten les estacions d'esquí de les demarcacions de Lleida i la Catalunya Central.