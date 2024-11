Endesa compra a Acciona Energía 626 MW d'actius hidroelèctrics a Espanya per 1.000 milions

MADRID 15 nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha arribat a un acord amb Acciona Energía per a la compra de 626 megawatts (MW) d'actius hidroelèctrics a Espanya per un import de 1.000 milions d'euros, ha informat la companyia presidida per José Manuel Entrecanales.

En concret, amb aquesta operació Acciona Energía es desprèn del 100% de la societat Corporación Acciona Hidráulica. La transacció està lliure de deute i generarà una plusvàlua estimada de 620 milions d'euros.

El tancament de l'operació està previst per a la primera meitat del 2025, un cop obtingudes les autoritzacions necessàries en matèria de competència i inversions estrangeres.

La cartera de Corporación Acciona Hidráulica està formada per 34 centrals hidroelèctriques d'una capacitat instal·lada total de 626 MW situades a Aragó, Sòria, València i Navarra, i tenen acords de concessió a llarg termini amb una vida mitjana restant al voltant dels 30 anys.