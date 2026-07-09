Endesa augmenta a Catalunya la instal·lació de carregadors d'alta potència per a cotxes elèctrics

BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
4 de cada 10 carregadors de vehicles elèctrics a Catalunya instal·lats per Endesa l'últim any van ser d'alta potència, informa la companyia aquest dijous en un comunicat.
Va arribar als prop de 7.200 punts de recàrrega instal·lats a tot Espanya i 1.540 a Catalunya, un 14% més que l'any anterior.
Endesa té instal·lats a Catalunya 200 carregadors ultraràpids (amb potències de 150, 300 i 350 kw), prop d'un 25% més que el 2025, i "bona part d'aquests punts estan situats a corredors viaris i zones prop de les carreteres" pensant en desplaçaments llargs.
També a Catalunya, 194 dels punts de recàrrega ja instal·lats encara no es poden fer servir perquè esperen l'autorització pertinent de les administracions per connectar-se a la xarxa de distribució.
Endesa preveu continuar instal·lant carregadors de totes les potències els pròxims anys, "amb especial focus en la recàrrega ràpida i ultraràpida".
A part de la infraestructura pública, col·labora amb empreses, administracions públiques i particulars en els seus propis processos d'electrificació: ha instal·lat més de 20.000 punts de recàrrega privats.
Els usuaris poden fer servir el servei Endesa Drive, que unifica en una quota el rènting del vehicle, la instal·lació del carregador domèstic i avantatges per a la recàrrega a casa i al carrer.