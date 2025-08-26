Endesa aplica la IA en totes les seves línies de negoci per guanyar en eficiència i seguretat

BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
La companyia elèctrica Endesa està aplicant la intel·ligència artificial (IA) en totes les seves línies de negoci per "millorar l'eficiència, reforçar la seguretat, optimitzar l'atenció al client i avançar cap a un model energètic més intel·ligent i sostenible".
Així, ha introduït la IA a les àrees de generació, distribució, comercialització, fiscalitat, recursos humans i atenció al client, segons ha informat aquest dimarts en un comunicat.
En l'àmbit de generació, la IA generativa permet "accedir ràpidament a la informació tècnica mitjançant llenguatge natural i és clau per optimitzar el treball integrant la informació de sistemes com SAP".
En distribució, aquesta tecnologia s'utilitza per detectar frau elèctric i monitorizar la xarxa, així com per anticipar riscos climàtics, millorar la seguretat i reduir emissions.
En comercialització, està previst que la IA generativa permeti crear "propostes personalitzades en segons, detectar emocions en temps real, simular escenaris d'estalvi energètic i formar a nous agents amb converses hiperrealistas".
Així mateix, la IA també s'ha integrat en funcions com la fiscalitat i els recursos humans amb assistents virtuals "que agiliten tasques, milloren l'experiència de l'empleat i alliberen temps per a activitats de més valor".