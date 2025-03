Endesa adapta 64 torres elèctriques per protegir dues parelles d'àguila cuabarrada a Tarragona

TARRAGONA 11 març (EUROPA PRESS) -

Endesa, en col·laboració amb els Agents Rurals i Medi Natural de la Generalitat, ha adaptat 64 suports elèctrics de mitja tensió repartits entre les poblacions de Roquetes (47), Tortosa (16) i l'Ampolla (1) per protegir el territori vital de dues parelles d'àguila cuabarrada al parc natural dels Ports, a Tarragona.

Els treballs han suposat una inversió de 190.000 euros, aportats íntegrament per la companyia i la zona on s'ha actuat és una gran extensió de terreny agrícola dedicat al cultiu de cítrics i oliveres amb abundant presència de conills, fet que atreu rapinyaires de diferents espècies, informa Endesa en un comunicat aquest dimarts.

Les mesures també beneficiaran espècies protegides com el mussol comú, el xoriguer comú, l'aligot o el duc, i s'emmarquen en el conveni signat per l'empresa amb la Generalitat l'agost del 2020 per reduir el risc d'electrocució i la col·lisió d'ocells a la xarxa, "el primer compromís d'aquestes característiques que se signava amb una companyia elèctrica".