Endesa adapta 55 suports de línies elèctriques de l'Alt Penedès (Barcelona) per protegir els ocells

BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha adaptat 55 suports de set línies elèctriques de mitja tensió de l'Alt Penedès (Barcelona) per fer-les més segures per a l'avifauna, informa aquest dimecres en un comunicat.

Per executar les obres, que també comporten una millora de la qualitat per a uns 9.500 clients repartits entre 10 municipis, no es desconnecta la línia en cap moment, ja que les tasques es fan majoritàriament amb personal especialitzat en treballs de tensió.

Les actuacions s'emmarquen en el conveni que l'empresa té amb la Generalitat amb l'objectiu de mitigar els riscos d'electrocució i col·lisió dels ocells a la xarxa elèctrica, especialment de les espècies catalogades com amenaçades.