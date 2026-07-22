Endesa adapta 130 suports elèctrics a Girona per reforçar la protecció de les aus

GIRONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
Endesa preveu adaptar 130 suports elèctrics de la xarxa elèctrica de Girona per fer-los més segurs per a l'avifauna durant aquest any, informa en un comunicat aquest dimecres.
L'adaptació ha de minimitzar el risc d'electrocució i col·lisió dels ocells i s'emmarca en el pla d'actuació de l'empresa a tot Catalunya, que sumarà 1.500 suports.
El pla es construeix sobre un model compartit entre l'empresa i les administracions, en el qual les autoritats defineixen criteris de priorització, identifiquen les zones més sensibles i participen en el seguiment de les actuacions.
D'aquesta manera, l'empresa pot actuar amb més precisió als espais on el risc és més elevat i assegurar que les intervencions responen a necessitats reals de conservació.
Els treballs d'adaptació giren al voltant de tres eixos: la reforma del cap de la torre, la modificació i redistribució d'aparells ja existents i la instal·lació d'elements de protecció i anticol·lisió.