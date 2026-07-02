Endesa acaba la reforma i millora tecnològica d'una línia elèctrica a Lliçà d'Amunt (Barcelona)

BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
Endesa ha acabat els treballs de reforma i millora tecnològica d'una línia elèctrica enterrada a Lliçà d'Amunt (Barcelona), que han suposat una inversió de 160.000 euros aportats íntegrament per la companyia, amb l'objectiu d'incrementar la qualitat i la continuïtat del servei a 4.282 clients del municipi, de Lliçà de Vall i de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental.
La finalitat no només és modernitzar les infraestructures, sinó deixar-les preparades per poder absorbir més càrrega i, així, impulsar l'electrificació de la demanda, informa Endesa aquest dijous en un comunicat.
L'operativa ha consistit a estendre 420 metres de cablejat subterrani de mitja tensió a 25 kV al passeig de Sant Valerià per repotenciar l'escomesa ja existent, que no només s'ha dotat de les últimes tecnologies sinó que a partir d'ara disposa d'una capacitat més gran de potència.