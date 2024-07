Enagás ven el seu 30,2% a Tallgrass per 1.018 milions per abordar la seva aposta inversora per l'hidrogen

L'operació generarà una minusvalidesa comptable en els seus comptes del 2024 d'uns 360 milions d'euros



MADRID, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

Enagás ha assolit un acord per vendre la seva participació accionarial del 30,2% a la nord-americana Tallgrass Energy a Blackstone Infraestructure Partners per 1.100 milions de dòlars (uns 1.018 milions d'euros), en una operació que li permetrà així abordar el seu pla inversor en hidrogen.

Està previst que la transacció es tanqui a la fi d'aquest mes de juliol, si bé de l'import acordat, 50 milions de dòlars (uns 46,2 milions d'euros) es rebran una vegada que s'obtingui una autorització administrativa en curs.

En un comunicat, l'energètica dirigida per Arturo Gonzalo Aizpiri va destacar que la venda de Tallgrass Energy s'emmarca dins del procés de rotació d'actius anunciat per la companyia en el seu Pla Estratègic 2022-2030, "que té com a prioritats la descarbonització i la seguretat de subministrament d'Espanya i Europa".

L'operació generarà una minusvalidesa comptable en el compte de resultats d'aquest exercici d'uns 360 milions d'euros al tancament de l'operació, encara que Enagás va considerar que tindrà "un impacte molt positiu en l'estat de fluxos d'efectiu de la companyia a causa de l'entrada de caixa que comporta aquesta desinversió".

El grup va desembarcar al 2019 al capital de Tallgrass quan es trobava en el moment culmen del seu el seu procés d'internalització, augmentant la participació posteriorment al 2020, en una operació que li permetia reforçar el seu posicionament als Estats Units, el mercat amb majors oportunitats de creixement del món per a infraestructures de 'midstream'.