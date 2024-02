Enagás retalla un 8,8% els seus guanys en 2023, fins el 342,5 milions, però va polvoritzar els seus objectius de l'any

MADRID, 20 febr. (EUROPA PRESS) -

Enagás va obtenir un benefici net de 342,5 milions d'euros al 2023, la qual cosa representa una caiguda del 8,8% pel que fa als 375,8 milions d'euros de l'any anterior, encara que permet al grup fer miques l'objectiu anual que s'havia establert en un rang de 310-320 milions d'euros, va informar la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El resultat brut d'explotació (Ebitda) de l'any 2023 va ascendir a 780,3 milions d'euros, un 2,2% menys que els 797,4 milions d'euros de 2022, encara que també superant l'objectiu anual de 770 milions d'euros que s'havia marcat l'empresa.

Així, la companyia dirigida per Arturo Gonzalo va destacar que al 2023 va superar tots els objectius establerts per a l'any, gràcies a l'efectivitat del pla d'eficiència en despeses, financers i operatius, al bon comportament de les societats participades i a l'alt grau d'execució del Pla Estratègic 2022-2030, superior al previst inicialment.

Aquests guanys de l'any passat del grup es van veure impulsats per les plusvàlues netes pel tancament de la venda del gasoducte de Morelos, per import de 42,2 milions d'euros, mentre que el benefici de 2022 incloïa l'ajust del valor comptable de la participació en la nord-americana Tallgrass Energy (TGE) per import de 133,8 milions d'euros i les plusvàlues netes per la venda de GNL Quintero (132,1 milions d'euros) i l'entrada de socis a Enagás Renovable (49 milions d'euros).

Els ingressos de l'operador del sistema gasista espanyol al 2023 van ascendir a 919,6 milions d'euros, amb una caiguda del 5,2% pel que fa a l'any anterior, hagut de principalment a la reducció en 48 milions d'euros dels ingressos regulats en l'exercici derivats de l'aplicació del marc regulatori 2021-2026.