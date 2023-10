Enagás retalla un 27% el seu benefici a setembre, fins el 259 milions, però enfila objectius per a l'any

MADRID, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

Enagás va obtenir un benefici net de 258,9 milions d'euros en els nou primers mesos de l'any, la qual cosa representa una caiguda del 26,7% pel que fa a els 353,4 milions d'euros registrats fa un any per les menors plusvàlues, va informar la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

No obstant això, el gestor del sistema gasista espanyol enfila cap a la part alta del rang el seu objectiu anual de benefici net per a l'exercici, fixat en una forquilla dels 310-320 milions d'euros.

Els guanys del gestor del sistema gasista en el període de gener a setembre inclouen la plusvàlua neta pel tancament de la venda del gasoducte de Morelos per import de 42,2 milions d'euros, mentre que el benefici dels nou primers mesos de 2022 recollia l'ajust del valor comptable de la participació en la seva participada nord-americana Tallgrass Energy (TGE) -per import de 133 milions d'euros- però unes majors plusvàlues netes, després de la venda de GNL Quintero -178,9 milions d'euros- i l'entrada de socis en Enagás Renovable -per 49 milions d'euros-.

El resultat brut d'explotació (Ebitda) del grup fins a setembre va ascendir a 572,0 milions d'euros i evoluciona també segons el previst per arribar a l'objectiu anual de 770 milions d'euros.

Per la seva banda, els ingressos de la companyia entre gener i setembre van ascendir a 672,7 milions d'euros, amb una caiguda del 5,9% respecte als nou primers mesos de 2022, hagut de principalment a la caiguda dels ingressos regulats, que es van situar en 655,6 milions d'euros, amb una reducció de 45,9 milions d'euros respecte a la mateixa data de l'any anterior, a causa de l'aplicació del marc regulatori 2021-2026 (-38,5 milions d'euros) i menors costos auditats, sense impacte en Ebitda.

Mentre, el resultat de les societats participades d'Enagás va aconseguir els 144,4 milions d'euros, sent més positiu al de l'any 2022, tenint en compte que GNL Quintero va aportar 11,9 milions d'euros a setembre 2022 i que dita activa va ser venut al final del passat any.

Els fons Procedents d'Operacions (FFO) a tancament de setembre van ascendir a 405,9 milions d'euros, incloent el pagament dels impostos associats a les vendes de GNL Quintero i Morelos (-71,2 milions d'euros) i els dividends rebuts de les societats participades per import de 137,5 milions d'euros.

En aquest import, que està en línia amb l'objectiu anual, es recull el cobrament del primer dividend de Trans Adriatic Pipeline (TAP) després de la seva posada en funcionament per import de 42,4 milions d'euros.

RETALLA EL SEU DEUTE NET FINS ALS 3.406 MILIONS.

El deute net al final del tercer trimestre de l'any del grup dirigit per Arturo Gonzalo es va reduir, respecte a 31 de

desembre de 2022, en 63 milions d'euros, situant-se en 3.406 milions d'euros.

El cost financer del deute brut es va situar en 2,6%, en línia amb el del primer semestre de 2023. Més del 80% del deute d'Enagás és a tipus fix, la qual cosa permet a la companyia mitigar l'impacte dels actuals moviments de tipus d'interès. El ràtio FFO/deute net a 30 de setembre se situava en 17,1%.