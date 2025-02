Enagás registra pèrdues de 299 milions el 2024 per les minusválues de Tallgrass i laude de GSP

MADRID 18 febr. (EUROPA PRESS) -

Enagás va registrar unes pèrdues de 299,3 milions d'euros el 2024, enfront dels guanys de 342,5 milions d'euros l'exercici anterior, a causa de les minusvàlues per gairebé 610 milions d'euros registrades per la venda de la seva participació del 30,2% a la nord-americana Tallgrass Energy (363,71 milions d'euros) i el laude arbitral favorable pel conflicte amb Perú pel projecte Gasoducte Sud Peruà (245,72 milions d'euros), ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El benefici net del 2024, sense incloure l'impacte de la rotació d'actius per aquesta venda de Tallgrass i el laude de GSP, va aconseguir 310,1 milions d'euros, un 3,2% superior al registrat en 2023 -sense impacte de rotació d'actius- i per sobre de l'objectiu anual marcat per la companyia d'una forqueta entre 270-280 milions d'euros.

El resultat brut d'explotació (Ebitda) de la companyia a tancament del 2024 va aconseguir els 760,7 milions d'euros, un 2,5% per sota de l'exercici anterior però superior a l'objectiu de l'any d'una forquilla entre els 730 i els 740 milions d'euros.