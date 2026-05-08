Enagás informa Illa sobre l'avanç del pla de participació pública de la xarxa d'hidrogen

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, s'han reunit aquest divendres amb el president d'Enagás, Antoni Llardén, i el conseller delegat, Arturo Gonzalo, per informar sobre el pla de participació pública de la xarxa troncal d'hidrogen.
En un comunicat, l'empresa explica que Catalunya tindrà 275 quilòmetres d'hidroductes, distribuïts en tres trams, que enllaçaran amb la Planta de Regasificació d'Enagás a Barcelona, mentre que el BarMar unirà Barcelona i Marsella (França) i forma part del corredor europeu H2med.
Llardén i Gonzalo han assenyalat que la xarxa troncal d'hidrogen de Catalunya està integrada per tres trams que formen part de l'Eix Vall de l'Ebre i l'Eix de Llevant, que conflueixen a Catalunya.
Durant la reunió s'ha explicat que aquest divendres s'inicia el pla de participació pública del BarMar, que l'empresa ha dit que "posicionarà Catalunya com un node estratègic de l'hidrogen verd a Europa".
Aquest procés recull les aportacions d'administracions públiques, organismes, associacions i de tots els ciutadans interessats a participar-hi, i té l'objectiu d'oferir informació transparent sobre el projecte.