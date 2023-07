Enagás dispara els seus guanys a 177 milions al juny per plusvàlues i apunta a aconseguir objectius de 2023

MADRID, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Enagás va tancar el primer semestre de l'any amb un benefici net de 176,8 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 486,2% pel que fa als 30,2 milions de guanys en el mateix període de l'exercici anterior, va informar la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Aquest augment en el benefici s'ha vist impulsat per la plusvàlua neta de 42,2 milions d'euros per la venda de la seva participació en el Gasoducte de Morelos a Mèxic al fons Macquarie, tancada el passat mes d'abril, i al fet que els comptes de l'any passat incloïen l'impacte no recurrent de l''impairment' de la seva participada estatunidenca Tallgrass Energy, per import de 133,8 milions d'euros.

D'aquesta manera, Enagás, el gestor del sistema gasista espanyol, va confirmar que avança segons el previst per aconseguir el seu objectiu anual d'un benefici net en la forquilla dels 310-320 milions d'euros.

Sense comptabilitzar l'ajust comptable de Tallgrass comptabilitzat en el resultat financer del primer semestre de 2022 i la plusvàlua per la venda de Gasoducte Morelos, la variació del benefici a aquest mes juny respecte al mateix període de 2022 hauria estat d'una caiguda del 17,9%.

I és que els ingressos totals del grup van caure un 5,8% fins al juny, amb 450,4 milions d'euros, degut principalment al descens en aquesta partida per les seves activitats regulades, que van anar de 441,6 milions d'euros, un 5,9% menys, per la retallada aplicada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) sobre la seva remuneració.

El resultat brut d'explotació (Ebitda) del grup en la primera meitat de 2023 va ascendir a 372,0 milions d'euros, amb un descens del 5,1%, encara que la companyia va indicar que evoluciona segons el previst per arribar a l'objectiu anual de 770 milions d'euros.

Per la seva banda, les societats participades d'Enagás van mantenir un bon acompliment en el semestre, aconseguint els 89,4 milions d'euros, xifra un 10% inferior a la registrada en el primer semestre de 2022, que incloïa 11,9 milions d'euros corresponents a la contribució de GNL Quintero, actiu venut l'any 2022.

Mentrestant, els fons procedents d'operacions (FFO) a 30 de juny van assolir els 247,7 milions d'euros, inclòs el pagament dels impostos associats a les vendes de GNL Quintero i Morelos (-71,2 milions d'euros) i els dividends rebuts de les societats participades per import de 108,8 milions d'euros.

En aquest import, que està en línia amb l'objectiu anual, s'inclou el cobrament del primer dividend de TAP després de la seva posada en funcionament per un import de 42,4 milions d'euros.

Per la seva banda, Enagás va reduir el seu deute net al final del primer semestre, respecte al 31 de desembre de 2022, en 302 milions d'euros situant-se en els 3.166 milions d'euros.

El cost financer del deute brut del grup es va situar en el 2,6%, lleugerament inferior al del primer trimestre de 2023 (2,7%) i superior a l'1,6% registrat en el primer semestre de 2022.

Més del 80% del deute de l'empresa dirigida per Arturo Gonzalo és a tipus fix, la qual cosa permet a la companyia mitigar l'impacte dels actuals moviments de tipus d'interès. La ràtio FFO/deute net a 30 de juny de 2023 es va situar en el 19,2%.