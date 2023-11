Enagás, Agbar i AOP condicionen el subministrament sostenible a una revolució tecnològica i inversora

Llardén (Enagás), Berberana (Agbar) i Puñet (AOP) debaten sobre energia a S'Agaró (Girona)



S'AGARÓ (GIRONA), 25 nov. (EUROPA PRESS) -

Els dirigents d'Enagás, d'Agbar a Catalunya i Balears i de l'Associació Espanyola d'Operadors de Productes Petrolífers (AOP) han coincidit aquest dissabte en què el futur dels subministraments energètics sostenibles depèn d'una revolució tecnològica i inversora.

La XXVIII Trobada d'Economia a S'Agaró (Girona) ha debatut sobre transformació energètica amb el president d'Enagás, Antonio Llardén; el CEO d'Agbar a Catalunya i Balears, Narcís Berberana, i el director de l'AOP, Andreu Puñet, moderats pel periodista de 'La Vanguardia' Eduardo Magallón.

ANTONIO LLARDÉN (ENAGÁS)

Llardén (Enagás) ha dit que aquest hivern la UE està "infinitament millor que fa un any" en gas perquè el nivell mitjà d'emmagatzematge dels països membre supera el 90%, tot i que això no garanteix subministrament per a tot l'any, però sí per a l'hivern.

Malgrat la invasió russa d'Ucraïna, almenys ha servit perquè la UE considerés que el subministrament ha de ser una política comuna, la qual cosa ha comportat esforçar-se més en l'emmagatzematge.

Des de la invasió, Espanya s'ha vist totalment proveïda amb gas (el rep de gairebé 20 països) i, a més, ha estat capaç de rebre molt més gas del necessari: l'ha emmagatzemat molt i fins i tot "s'ha reexportat" a França, Portugal, el Marroc i Itàlia, ja que la UE també ha començat a parlar de solidaritat.

"Hauríem de tenir una finestra de pau durant els pròxims sis mesos en la guerra d'Ucraïna", ha dit, ja que els mercats rebutgen sempre la incertesa: si s'acosta la pau, baixarien els preus.

De cara al futur, ha advertit que avui "és l'OTAN la que protegeix" Europa, per la qual cosa és important el paper dels EUA, que, a més, és un país autosuficient en gas i també n'exporta.

Ha explicat que els EUA són el primer subministrador d'Espanya i que Algèria ha passat de ser el primer al segon, tot i que és "un subministrador fiable i molt important".

Sobre la producció d'hidrogen, ha afirmat que és una part molt important del procés de descarbonització i que Espanya ha d'aspirar a ser autosuficient en hidrogen verd i fins i tot a exportar, i ha afegit que "cal revolució tecnològica" per a l'energia en general.

NARCÍS BERBERANA (AGBAR)

Berberana (Agbar) ha desitjat que no faci falta transportar aigua amb vaixell davant la sequera, perquè és una alternativa "extremadament cara", i ha advertit que el subministrament per camió cisterna requeriria 92.000 d'aquests vehicles cada dia per a l'àrea de Barcelona.

També ha afirmat que l'aigua regenerada sí que garanteix el futur: "Hem de ser capaços de regenerar el 100% de l'aigua que consumim".

A més, ha valorat el fet que tractar aigües residuals contribueix a afavorir 'green jobs', a aconseguir fertilitzant i a generar energia, i ha destacat "la generació de biogàs a través del tractament de l'aigua residual".

Per exemplificar el cost energètic de cada manera d'aconseguir aigua, ha dit que el tractament tradicional d'aigua superficial d'un riu té un cost 1, la regenerada 2, la dessalada 4-6 (segons la tecnologia) i la de vaixells es dispara: "Cal posar-li més dígits; no vull ni dir-ho, perquè ens n'aniríem a desenes".

I, a més d'aquest cost energètic, ha advertit sobre el cost ambiental, per la qual cosa ha tornat a defensar l'aigua regenerada, amb "molts més intangibles; no perquè no es puguin mesurar, sinó perquè no es valoren".

A més, ha defensat que no hi ha tractament més barat en termes sanitaris que el tractament de les aigües residuals i el sistema de sanejament: "És l'hospital més barat".

ANDREU PUÑET (AOP)

Puñet (AOP) ha dit que els combustibles líquids tenen futur perquè ja han començat a tenir "un origen renovable", de matèries primeres renovables diverses, així que les refineries passaran a ser centres d'economia circular i hi haurà neutralitat d'emissions de CO2.

Aquesta conversió només culminarà "a força de tecnologia, no d'ideologia", i per tant depèn de molta inversió, però el sector a Espanya "té la voluntat i la capacitat, si se li permet", i fins i tot ja ho està fent.

I ha donat una xifra com a exemple de la importància d'avançar: cada punt addicional de combustibles renovables que s'introdueixi en els combustibles actuals suposa reduir 860.000 tones de CO2.

Aquestes tones equivalen a l'estalvi de CO2 que representen 425.000 vehicles elèctrics (Espanya té avui 110.000 d'aquests vehicles).