Empreses catalanes impulsen un projecte per transformar espais amb materials 100% reciclats

TARRAGONA 5 abr. (EUROPA PRESS) -
El clúster català de l'hàbitat i el contract, AMBIT Living Spaces Cluster, i les empreses de Tarragona PLASTICPeople, Inèdit, CitySens Lab i Aleteo Insight han posat en marxa un projecte per transformar l'interiorisme i el disseny d'espais col·lectius a partir de materials 100% reciclats i reciclables.
Segons ha informat el Departament d'empresa i Treball de la Generalitat aquest diumenge la iniciativa té com a objectiu desenvolupar aquests nous materials i validar el seu ús en entorns professionals per facilitar que aquest model pugui reproduir-se en altres espais del sector contract, l'àrea del disseny que fabrica mobiliari i equipament per a projectes col·lectius.
El projecte, sota el nom Habit Up Spaces, ha comptat amb el suport de l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat, Acció, mitjançant una ajuda de 150.500 euros de la línia d'ajudes de projectes cooperatius del Fons de Transició Nuclear.
Habit Up Spaces se centrarà a desenvolupar materials en format de panells, elaborats a partir de residus plàstics post consum que, prèviament, han tingut un ús i com a residu són de baixa reciclabilitat pel seu escàs valor o per la seva complexitat.
El responsable de projectes de sostenibilitat i economia circular d'AMBIT, Julio Rodrigo, ha afirmat que aquest és un projecte que "va més enllà de la sostenibilitat" i que Habit Up Spaces pretén impulsar noves oportunitats d'interiorisme i mobiliari col·lectiu i urbà a la zona, a més de crear oferta turística i espais atractius per a la captació de talent.
El projecte es troba en fase de conceptualització i disseny de les dues propostes d'interiorisme i s'ha escollit la Casa Ecològica de l'Ajuntament de la Fatarella (Tarragona) i el 'coworking' impulsat per Aleteo Insight a l'Ametlla de Mar (Tarragona) com a espais on es duran a terme les intervencions.