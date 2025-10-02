Publicat 02/10/2025 18:07

Empresaris i ens locals de la Catalunya Central coneixen la finestreta unica per reduir tràmits

El secretari general del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, Pol Gibert, ha presentat el Pla de facilitació de l'activitat econòmica 2025-2028 davant d'empresaris i representants institucionals de la Catalunya Central amb els eixos d'aquesta estratègia, emmarcada dins la Finestreta Única Empresarial (FUE).

Ho ha fet aquest dijous en una acte celebrat a Manresa (Barcelona) amb l'objectiu de transformar la relació entre empreses i administracions públiques catalanes, fent-la "més àgil, eficient i menys costosa", informa la Conselleria en un comunicat.

L'estratègia, coneguda com Pla FUE 2025-2028, compta com a eixos principals amb la millora de procediments complexos per reduir terminis, una transformació digital integral i la simplificació del dia a dia empresarial mitjançant l'automatització de l'intercanvi de documentació i incorporació de la intel·ligència artificial.

