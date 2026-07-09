Empresaris de Catalunya preveu 68 milions més per als bars si Espanya arriba a la final del Mundial

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
Empresaris de Catalunya ha previst que l'hostaleria catalana facturarà 67,5 milions d'euros més si Espanya arriba a la final del Mundial de futbol, un 30% més que en un mes normal, informa en un comunicat aquest dijous.
L'associació ha explicat que a Catalunya hi ha 31.500 establiments que ofereixen els partits de futbol, i que si Espanya arriba a les rondes finals, rebran 1,5 milions de persones.
El president de l'organització, Josep Bou, ha afirmat que l'"hostaleria catalana està preparada" per donar servei als clients en cas d'arribar a la final.