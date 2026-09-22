Empresaris de Catalunya demana abaixar l'impost als carburants per evitar el "col·lapse" de les pimes

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
L'organització empresarial Empresaris de Catalunya ha demanat al Govern central una reducció de l'impost especial sobre els hidrocarburs per fer front a l'augment dels costos energètics i evitar el "col·lapse" de les pimes.
En un comunicat aquest dimarts, l'organització recorda que aquest increment dels costos no impacta únicament en sectors com el transport, sinó també en "àmbits clau" com la indústria, i té un efecte directe sobre la inflació i l'empobriment de la població en general.
El president d'Empresaris de Catalunya, Josep Bou, ha dit que les petites empreses no tenen capacitat de traslladar al mercat l'increment del cost de l'energia, i ha afegit que és el Govern central el que ha de prendre mesures "atès que els impostos són el 45% del cost energètic".
Per això, l'entitat ha demanat "recuperar" el Reial Decret Llei 18/2026 per fer front a les conseqüències del conflicte a l'Orient Mitjà i actualitzar-lo.
Ha explicat que l'IVA sobre la benzina en altres països de la UE és més baix que a Espanya, fins a un 20% en el cas de França i Àustria, i d'un 19% menys en el d'Alemanya.