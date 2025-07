Empresaris de Catalunya creu que el nou finançament provocarà un augment de costos a les empreses

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -

L'organització empresarial Empresaris de Catalunya ha advertit que la nova proposta de finançament, acordada després de la comissió bilateral Estat-Generalitat d'aquest dilluns, provocarà un increment de costos i més "conflictivitat" entre les empreses i l'administració.

Segons informa en un comunicat, l'organització considera que això tindrà com a conseqüència que les filials d'empreses catalanes optin per situar la seva seu en altres llocs d'Espanya per no haver d'afrontar relacions amb dos ens tributaris.

El seu president, Josep Bou, ha afirmat que el problema a Catalunya no és de qui recapta, sinó de la gestió, i afegeix que la Generalitat ha de reduir el seu deute, aprimar l'administració i centrar-se a administrar els seus ingents recursos, textualment.