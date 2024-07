Empresaris de Catalunya afirma que un finançament específic català afegiria costos a les empreses

BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

L'organització Empresaris de Catalunya s'ha oposat aquest dimarts a un finançament específic per a Catalunya, i ha advertit que comportaria sobrecostos per a les empreses a causa de les dificultats de gestió pel fet de tractar amb dues agències tributàries diferents.

En un comunicat aquest dimarts, l'entitat ha mostrat preocupació davant uns eventuals acords entre el PSC, ERC i Junts perquè Catalunya tingui un finançament diferenciat, la qual cosa podria suposar "una nova trava i costos afegits per a les empreses".

Així mateix, han valorat que una agència tributària diferenciada convidaria les empreses que vulguin invertir a Espanya a buscar altres destinacions com a seu per evitar els costos i problemes derivats d'una excepcionalitat fiscal per a Catalunya.