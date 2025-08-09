Empresa i Treball destaca un any de polítiques sobre teixit productiu, riquesa i ocupació de qualitat

BARCELONA 9 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat ha destacat que el primer any de legislatura amb Miquel Sàmper al capdavant del departament s'ha centrat a enfortir el teixit productiu amb actuacions que afavoreixin generar riquesa i ocupació de qualitat.
Ha destacat el desplegament d'una estratègia integral per a la internacionalització, reindustrialització, simplificació administrativa, diàleg social, cohesió territorial i capacitació digital, informa aquest dissabte en un comunicat.
INTERNACIONALITZACIÓ
Sobre internacionalització, ha citat un nou servei de creixement empresarial (a través de l'agència Acció) per facilitar que les empreses guanyin dimensió; l'impuls a la captació d'inversió estrangera d'alt valor afegit amb els viatges a la Xina, el Japó i Corea del Sud; i, davant dels aranzels dels EUA, mesures per diversificar mercats i donar suport a la internacionalització d'empreses.
Respecte a la reindustrialització, ha constatat el Pla d'Impuls al Vehicle Elèctric, "un punt d'inflexió"; i continuar desenvolupant el Pacte Nacional per la Indústria (PNI 2022-25), mentre s'enllesteix el tercer PNI 2026-30.
També ha destacat el fet de buscar la simplificació administrativa amb el Pla de Facilitació de l'Activitat Econòmica 2025-28 a partir de crear la Direcció General del Diàleg Social, reimpulsar la transformació del Servei Públic d'Ocupació (SOC) i reorientar el Fons de Transició Nuclear per "ser més pròxims a les necessitats i realitats dels municipis i facilitar la previsió" per afavorir les inversions de les empreses i dels ens locals i comarcals.
A més, s'han reactivat les negociacions amb l'Aran (Lleida) per a les competències en promoció econòmica i s'han fet accions per proveir els futurs projectes empresarials de sòl industrial adequat.
DIGITAL, TURISME I COMERÇ
En capacitació digital, s'ha impulsat el Pacte Nacional pel Talent Digital per doblar el nombre de professionals digitals el 2030 i garantir que la meitat de les noves incorporacions siguin dones; i s'ha desplegat el programa 'Més digitals', amb cursos gratis de formació presencial a col·lectius vulnerables, com la gent gran.
En turisme s'ha engegat una estratègia per evolucionar cap a un model turístic de valor, amb la campanya '(+) Catalunya, millor turisme'; s'ha reactivat la Taula de Turisme, "amb participació efectiva del sector", i s'ha creat un grup d'experts per donar suport al disseny de la nova llei de turisme i el Pla Territorial Sectorial.
Sobre comerç, la Conselleria s'ha centrat a millorar la competitivitat amb ajuts com ICF Lidera Comerç i el Pla de competitivitat, creixement i innovació; i s'està promovent la FPO Dual, per formar i incorporar personal qualificat al sector.