Què em cal per demanar el 'Préstec Emancipació' de la Generalitat?

HE DE TENIR UN HABITATGE JA TRIAT ABANS DE FER LA SOL·LICITUD?

Sí, el Préstec Emancipació serveix per finançar l'entrada del teu primer habitatge. Per tant, tal com es fa habitualment quan vols demanar una hipoteca, has de tenir un immoble identificat o reservat abans de fer la sol·licitud. Per això, en el moment de fer la sol·licitud, et demanarem la referència cadastral.

COM ES POT DEMANAR?

L'has de sol·licitar a l'ICF, la banca pública de promoció de la Generalitat de Catalunya. Concretament, has de donar-te d'alta o accedir com a particular a l'Espai Client, la banca digital de l'ICF, on trobaràs un botó per iniciar la sol·licitud. Després d'indicar les dades de les persones sol·licitants i de l'habitatge, rebràs un correu de confirmació amb les instruccions que cal seguir.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL I ON ES POT TROBAR?

-DNI o NIE vigent escanejat.

-Certificat d'empadronament (expedit fa menys de 3 mesos): demana'l al teu ajuntament.

-Declaració responsable signada: un document de l'ICF on declares que és el primer habitatge que compres i será la residència habitual.

-Informe de vida laboral: demana'l al web de Seguretat Social (identifica't amb Cl@ve, DNI electrònic o via SMS) o pots rebre'l a casa.

-Còpia de l'última declaració de la renda: demana-la al web de l'Agència Tributària.

-Certificat cadastral que acrediti no ser propietari de cap habitatge: descarrega'l a la Seu Electrònica del Cadastre (busca-hi el certificat de béns immobles). Pots tenir propietats que no siguin habitatges.

-Informe de riscos del Banc d'Espanya: conté dades dels teus préstecs, crèdits, avals i garanties amb el teu/s banc/s. Demana'l al web del Banc d'Espanya i t'arribarà en 1 ó 2 dies. Cal que sigui molt recent.

-Altres documents, si ets persona física assalariada: Qui tingui menys de 6 mesos d'antiguitat laboral ha d'aportar el contracte laboral i les 3 darreres nòmines; si són més de 6 mesos, les 3 últimes nòmines. Demana-ho a l'empresa.

-Altres documents, si ets persona física autònoma: Resum anual de l'IVA (model 390) i declaracions trimestrals de l'any en curs (model 303). Demana-ho al web de l'Agència Tributària. I extracte bancari dels darrers 6 mesos del compte principal: demana'l al banc, en línia o a una oficina (alguns el cobren).

QUÈ ÉS L'IRSC I QUINS INGRESSOS CALEN PER DEMANAR EL PRÉSTEC?

L'Indicador de renda de suficiència (IRSC) mostra a la Generalitat si algú té dret a accedir a certes prestacions o serveis. Per als Préstecs Emancipació, els ingressos bruts anuals de tots els membres de la unitat de convivència (incloent-hi menors i persones que no demanin el Préstec) no poden superar l'IRSC multiplicat per 6,5. S'actualitza periòdicament. Avui, els ingressos anuals de la unitat de convivència no poden superar aquests límits: 1 persona, fins a 80.963,31 euros anuals; 2 persones, fins a 83.467,33; 3 persones, fins a 87.057,32; 4 ó més persones, fins a 89.959,23.

PUC DEMANAR-LO SI COMPRO EL PIS AMB MÉS PERSONES?

Sí, però només si tots compleixen els requisits.

PUC FER MÉS D'UNA SOL·LICITUD ALHORA?

No. Si vas demanar finançament per a un habitatge que ja no està disponible o no t'interessa, digue'ns-ho i cancel·lem aquella sol·licitud perquè en presentis la nova.

M'HAN DENEGAT LA SOL·LICITUD: PUC FER-NE UNA ALTRA?

Sí.

EM PODEN DENEGAR EL PRÉSTEC SI COMPLEIX ELS REQUISITS?

Sí. L'ICF estudia si el sol·licitant pot retornar el Préstec: el denega si no supera aquesta anàlisi.

QUINS REQUISITS HA DE COMPLIR L'HABITATGE?

Tenir cèdula d'habitabilitat vigent, estar a Catalunya i no estar qualificat prèviament com a habitatge amb protecció oficial (HPO).

L'HABITATGE QUE COMPRI ÉS DE SEGONA MÀ O POT SER NOU?

Pot ser d'obra nova o de segona mà.

EL PRÉSTEC TAMBÉ POT COBRIR LA COMPRA DEL PÀRQUING I/O EL TRASTER)?

Sí, només si són a la mateixa finca registral de l'habitatge: han d'estar registrats com a una sola unitat al Registre de la Propietat.

PUC DEMANAR EL PRÉSTEC SI JA TINC UN HABITATGE HEREDAT PERÒ NO HI VISC?

Sí, si l'habitatge heretat és fora de Catalunya. Si és a Catalunya, cal justificar que no hi pots viure per raons que no són responsabilitat teva.

EL PRÉSTEC TAMBÉ SERVEIX PER COMPRAR UN HABITATGE PROTEGIT (HPO)?

No.

PUC RETORNAR EL PRÈSTEC ANTICIPADAMENT?

Sí, pots retornar tot el préstec o el que et falti abans del termini previst, sense comissió ni penalització.

I SI ACONSEGUEIXO EL PRÈSTEC PERÒ ELS MEUS INGRESSOS SUPEREN DESPRÉS EL LÍMIT?

Els ingressos només es tenen en compte en el moment de demanar el prèstec.

A QUINS BANCS PUC DEMANAR LA RESTA DE FINANÇAMENT?

Ara per ara, a Arquia, Banc Sabadell, Bankinter, BBVA, Caixa Enginyers, CaixaBank, CaixaGuissona, Laboral Kutxa.

I SI PASSEN 6 MESOS I CADUCA L'APROVACIÓ DEL MEU PRÈSTEC AMB L'ICF?

Quan l'ICF te l'aprovi, tens 6 mesos per signar la hipoteca amb un banc adherit al conveni. Si no la signes en aquest termini, has de demanar a l'ICF allargar la validesa de l'aprovació del préstec.

SI L'ICF M'APROVA EL PRÈSTEC, EL BANC M'APROVARÀ LA RESTA DEL FINANÇAMENT?

No necessàriament: el banc també estudia si el sol·licitant pot retornar el préstec segons els seus criteris.

PUC DEMANAR A L'ICF TOT EL FINANÇAMENT?

No, només el 20% del valor de l'habitatge, fins a 50.000 euros. Si el preu de compra i la taxació de l'habitatge són diferents, el préstec cobreix el 20% del menor d'aquests imports.

I SI NO COBREIXO EL PREU SUMANT ELS PRÈSTECS DE L'ICF I EL BANC?

Aleshores has d'aportar l'import restant amb recursos propis.

REBRE EL PRÈSTEC ÉS INCOMPATIBLE AMB ALTRES SUBVENCIONS SOBRE HABITATGE?

No, és compatible amb altres subvencions; per exemple, les de millores d'eficiència energètica.

LA COMPRA ESTÀ SUBJECTA AL PAGAMENT D'IMPOSTOS, COM IVA I ITP?

Sí, hauràs de tributar pels impostos que regulen la transmissió d'habitatges a Catalunya.

QUÈ IMPLICA QUE L'HABITATGE SERÀ DE PROTECCIÓ OFICIAL?

-Ha de ser residència habitual i permanent: no pot estar buit ni ser segona residència. Deixa de ser residència habitual si passes 3 mesos seguits fora sense motiu justificat.

-Només el podràs vendre pel mateix import amb què el vas adquirir, sumant-hi l'IPC i el cost de certes reformes.

-No es pot cedir ni llogar, excepte situacions concretes i amb permís de l'Agència de l'Habitatge (AHC).

PUC DESFER LA QUALIFICACIÓ HPO DE L'HABITATGE?

No, sempre serà habitatge amb protecció oficial (HPO) de preu limitat.

PUC LLOGAR-LO? I SI HAIG DE CANVIAR DE DOMICILI?

-L'habitatge comprat amb el préstec ha de ser residència habitual i permanent. Només el pots llogar l'habitatge amb permís de l'Agència de l'Habitatge (AHC).

-Els 3 primers anys no el pots llogar; després, si l'AHC et deixa llogar-lo, tens condicions: el lloguer no pot superar el 80% de l'Índex de referència de preus del lloguer; i l'autorització de l'AHC dura fins a 5 anys: si després el segueixes llogant, has de tornar el préstec anticipadament.

PUC DEIXAR L'HABITATGE EN HERÈNCIA?

Sí, però seguirà sent habitatge protegit: l'hereu només podria vendre'l amb les condicions establertes.

I SI VULL VENDRE L’HABITATGE EN UNS ANYS?

-Sempre serà un habitatge protegit. Per tant:

-Només el pots vendre pel mateix preu amb què el vas comprar, sumant-hi l'IPC i el cost de les reformes en 2 casos:

.Millores d'eficiència energética, que redueixin almenys un 7% la demanda energètica global anual de calefacció i refrigeració o un 30% el consum d'energia primària no renovable;

.Obres de rehabilitació fetes els 2 primers anys després de la compra, amb cost superior als 15.000 euros; si són menys de 15.000, no es podrà sumar al preu de venda; si supera els 50.000, només es podrà sumar al preu de venda un màxim de 50.000 euros.

-Has d'avisar l'Agència de l'Habitatge (AHC) abans de vendre'l: l'administració té el dret a comprar per incorporar-lo al parc d'habitatge públic (dret de tanteig i retracte). L'AHC no hi tindria dret si els vens o el dones a familiars directes, o si el deixes en herència o si és decisió judicial (divorci, execució hipotecària,…).

-Qui compri l'habitatge ha d'estar inscrit al Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya i hi ha de viure habitualment, fins i tot si és familiar directe.

-Abans de signar davant de notari, el contracte ha de tenir el vistiplau de l'AHC.

AMB QUI CONTACTO SI TINC MÉS DUBTES?

Durant la sol·licitud i després de signar el préstec, pots omplir el formulari de consulta de l’ICF o trucar.

L’ICF FA ATENCIÓ PRESENCIAL?

No, però pots omplir el formulari de consulta de l’ICF o trucar.