Eltex tanca una ronda d'1,8 milions per accelerar la seva plataforma tecnològica

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -
L'empresa especialitzada en energia solar i electrificació de la llar Eltex ha tancat una ronda de finançament d'1,8 milions d'euros, que té l'objectiu d'accelerar el desenvolupament de la seva plataforma tecnològica, informa en un comunicat aquest dimecres.
La ronda ha estat liderada pels fons alemanys Vireo Ventures i KOPA Ventures, i també servirà per ampliar la xarxa d'instal·ladors a Espanya i Itàlia.
La plataforma de l'empresa integra estudis de viabilitat, automatització, logística, coordinació d'instal·lacions i experiència del client.
L'operació permetrà a Eltex accelerar la construcció d'infraestructures "coordinant instal·ladors, viabilitat logística i processos operatius en mercats fragmentats".
El CEO de la companyia, Charles Deknudt, ha explicat que l'ambició de l'empresa és "desenvolupar la infraestructura que accelerarà la transició energètica a Europa".