Els VTC envien una carta a Bonet (Imet) davant l'"assetjament" que pateixen a Barcelona

BARCELONA 21 març (EUROPA PRESS) -

Sindicats i associacions que agrupen els vehicles de transport amb conductor (VTC) han enviat una carta a la primera tinent d'alcalde de Barcelona i presidenta de l'Institut Metropolità del Taxi (Imet), Laia Bonet, davant l'"assetjament" que pateix el col·lectiu a Barcelona.

Així, la carta, recollida per Europa Press aquest divendres, té com a objectiu traslladar a Bonet la "profunda preocupació i alarma davant la persistent situació d'assetjament que enfronten els autònoms, conductors assalariats i empresaris del sector" a la ciutat.

El text, signat per Unauto-VTC Catalunya, Aurora Associació Catalana VTC i el Sindicato Libre de Transportes (SLT), també lamenta que la situació provoca no només conseqüències econòmiques, sinó també psicològiques per als professionals.

Els col·lectius demanen a Bonet que accepti les resolucions judicials que els donen la raó, que cessi "la campanya d'assetjament i multes massives" a les autoritzacions de VTC i que estableixi un diàleg constructiu.

"Mentrestant, l'informem que, en absència d'una resposta satisfactòria per part de l'administració, ens reservem el nostre dret a iniciar accions legals davant aquesta greu situació d'assetjament", acaba la carta.