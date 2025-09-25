Publicat 25/09/2025 16:05

Els VTC asseguren que la futura llei catalana blinda "el monopoli del taxi"

Manifestació dels VTC davant la Conselleria de Territori de la Generalitat
BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -

Unauto VTC ha assegurat que la futura llei catalana del taxi blinda "el monopoli del taxi" i que provocarà més atur i menys mobilitat, en un comunicat aquest dijous.

L'entitat reacciona d'aquesta manera al registre del text al Parlament per part del PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP que pretén ordenar el sector i establir funcions en cada tipus de servei: taxis, vehicles de transport amb conductor (VTC), limusines i vehicles d'alta disposició.

Unauto ha assenyalat que la proposició de llei és "profundament antisocial" i que, textualment, resulta radicalment contrària a l'interès general.

"Expulsar del mercat els VTC va en contra de l'interès general dels ciutadans de Catalunya i de Barcelona, que són novament ostatges dels interessos del taxi", ha afegit l'entitat.

L'associació ha criticat els partits "autoanomenats progressistes" i ha dit, literalment, que és vergonyós presentar una iniciativa que destruirà, segons ells, milers de llocs de feina.

