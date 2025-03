Els VTC alerten que la futura llei catalana del sector permetrà "destruir més de 4.000 llocs de feina"

BARCELONA 28 març (EUROPA PRESS) -

Unauto VTC, Unauto VTC Catalunya, Aurora Associació Catalana VTC i el Sindicato Libre de Transporte (SLT) han alertat que la nova llei del sector que està preparant la Generalitat permetrà "destruir més de 4.000 llocs de feina", en una carta remesa al president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest divendres.

En la missiva, consultada per Europa Press, el sector assenyala que aquesta normativa provocarà que no hi hagi vehicles de transport de viatgers amb conductor (VTC) a l'àrea metropolitana de Barcelona a partir del 2026 i "es convertirà en una de les poques capitals globals on aquest tipus de servei no estarà disponible".

Ha afegit que la situació actual és "herència d'anys de pressió del sector del taxi a diversos governs" que, textualment, no han sabut, o no han volgut, millorar de veritat el problema de mobilitat a Barcelona.

Per això, els representants han demanat una reunió amb Illa per traslladar-li les seves preocupacions i solucions que "contribueixin a l'interès general".

D'altra banda, han lamentat la "pressió sense precedents per part de l'administració" al seu sector, amb immobilitzacions de vehicles, multes i inspeccions, segons ells, fomentades pel sector del taxi.