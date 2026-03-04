Vox, el PSOE i Unides per Extremadura tomben la investidura de María Guardiola

MÈRIDA 4 març (EUROPA PRESS) -
Els vots en contra de Vox, el PSOE i Unides per Extremadura han rebutjat aquest dimecres la investidura com a presidenta de la Junta d'Extremadura de María Guardiola, que tan sols ha comptat amb el suport dels diputats del PP a l'Assemblea.
Guardiola necessitava en aquesta votació la majoria absoluta de l'Assemblea d'Extremadura (33 vots) per ser investida presidenta de la Junta d'Extremadura, no obstant això, tan sols ha comptat amb els 29 vots dels diputats del PP, mentre que la resta de grups hi han votat en contra.
El debat d'investidura va arrencar dimarts a la tarda amb el discurs de la candidata del PP, i s'ha reprès aquest dimecres amb la intervenció dels grups i María Guardiola, i després de més de cinc hores de debat ha tingut lloc la votació, de forma nominal i pública, per crida.
El resultat ha estat el rebuig a investir María Guardiola com a presidenta de la Junta, que tan sols ha aconseguit els vots a favor dels 29 diputats del PP, mentre que els 18 del PSOE, els 11 de Vox i els 7 d'Unides per Extremadura hi han votat en contra.