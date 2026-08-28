Els veïns d'una finca del Putxet (Barcelona) tornaran en 6 setmanes i la resta a finals d'any

BARCELONA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -
La delegada de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, ha explicat que els veïns d'una finca desallotjada per l'esvoranc del Putxet de Barcelona per les obres de la L9 del Metro podran tornar als seus domicilis en un termini de 5 o 6 setmanes, i els veïns de les 3 finques restants, o 18 famílies, ho faran a finals d'any.
Ho ha dit aquest divendres en declaracions a la premsa amb el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez, i el cap dels Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, en referència als veïns afectats per l'esvoranc que es va produir aquest juliol i va afectar a un total de 87 habitatges.
Ha afirmat que, mentrestant, es reforçarà l'oficina d'atenció a les persones i comerços afectats i es durà a terme una simplificació dels tràmits per accedir a les bestretes econòmiques, "especialment per les 18 persones afectades per l'allargament del termini".
En concret, les 3 finques dels inquilins de les quals no tornaran fins a passats uns mesos són les del carrer Rubistein 2 i 4 i Teodora Lamadrid 3, així com 7 locals comercials dels 16 afectats inicialment, mentre que les famílies de Teodora Lamadrid 5 ho faran en un màxim de diverses setmanes.
Díaz ha justificat aquests nous terminis en la seguretat, la finalització de les obres de consolidació del terreny i la possibilitat de posar de nou la tuneladora en marxa, que actualment es troba encara sota terra.
RETARD EN LES OBRES
Respecte a les obres de la L9, Ramírez ha explicat que, una vegada el terreny estigui estabilitzat, el primer pas serà moure la tuneladora 20 metres per treure-la de la vertical dels edificis, i després analitzar de les causes de l'incident i les millores que han d'incloure's per continuar amb les obres.
Això, ha sostingut el director general, provocarà que "l'arribada de la tuneladora a Lesseps s'allargui en el temps", encara que no ha detallat el calendari.
VEÏNS
Preguntat per possibles reticències dels veïns a tornar als habitatges, Ramírez ha explicat que alguns tenen "una por raonable a tornar", mentre que uns altres temen el soroll dels treballs d'estabilització i un tercer grup ha decidit sol·licitar la verificació de tercers abans de fer-ho.
Massagué, per la seva banda, ha recordat que el cos de Bombers manté activada la possibilitat d'acompanyar als veïns a l'interior dels seus habitatges a recuperar pertinences, encara que de forma "concentrada".