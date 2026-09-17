Els trens entre Sant Andreu i Montcada circulen per una via per dos petits esvorancs

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
Els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies circulen aquest dijous per una via entre les estacions de Sant Andreu i Montcada i Reixac (Barcelona) per dos petits esvorancs a l'altura del barri de Vallbona, provocats per les tempestes d'aquest dimecres.
Adif afirma que s'han produït "dos arrossegaments de material i balast" a la zona de Vallbona, la qual cosa ha obligat a interrompre la circulació de trens aquest matí, mentre que des de les 13 hores ja es pot circular per una via.
Els tècnics d'Adif treballen per restablir el trànsit a l'altra via i la companyia assegura que els dos forats "no han estat per les obres ni té res a veure" amb l'incident de finals de juliol en les obres de soterrament de l'R2.