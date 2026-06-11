Els trens de màxima longitud de Rodalies circularan per tota l'R1 a partir d'aquest cap de setmana

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
Els trens de 200 metres de Rodalies podran circular per tot el recorregut de l'R1 a partir d'aquest cap de setmana, una vegada actualitzades les instal·lacions de totes les estacions entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, "augmentant significativament la seva capacitat", informa la companyia en un comunicat aquest dijous.
"Serà la segona línia de la regió metropolitana per la qual circularan els trens de màxima longitud de Rodalies, després de la línia R2", afegeixen.
Aquests trens estan formats per dues unitats Civia de 5 cotxes, tenen una longitud de 200 metres i una capacitat de 1.500 persones; inicialment, aquests trens reforçaran els caps de setmana de l'R1 durant l'estiu, quan la línia necessita augmentar la seva capacitat per a la temporada de platges, i una vegada que vagin arribant els nous trens, podran circular també entre setmana.
Fins ara, aquests trens només circulaven entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar (Barcelona), però a partir d'ara, una vegada finalitzades les adequacions a totes les estacions de l'R1, els trens Civia en doble composició circularan per tota la línia.
Per fer possible que aquests trens recorrin tota l'R1 ha estat necessària l'ampliació d'andanes fins als 200 metres útils, a més de fer instal·lacions com l'anomenat 'agent únic', un sistema que permet al maquinista supervisar l'entrada i sortida dels viatgers de manera segura i eficient.