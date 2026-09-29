Els trens de l'S1 i l'S2 d'FGC funcionen amb un 50% menys de l'oferta habitual per les pluges

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
Els trens de les línies S1 (Terrassa) i S2 (Sabadell) de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) funcionen aquest dimarts amb un 50% menys de l'oferta habitual a causa de les pluges intenses, informa FGC en una anotació a X recollida per Europa Press.
FGC també ha informat que la resta de trens circulen amb normalitat.
D'altra banda, l'episodi de pluges també ha provocat afectacions a l'R6 entre Masquefa i Piera (Barcelona) en què la línia s'ha tallat entre les dues estacions.