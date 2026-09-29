Publicat 29/09/2026 12:25

Els trens de l'S1 i l'S2 d'FGC funcionen amb un 50% menys de l'oferta habitual per les pluges

Archivo - Una persona entrant en un tren d'FGC
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -

Els trens de les línies S1 (Terrassa) i S2 (Sabadell) de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) funcionen aquest dimarts amb un 50% menys de l'oferta habitual a causa de les pluges intenses, informa FGC en una anotació a X recollida per Europa Press.

FGC també ha informat que la resta de trens circulen amb normalitat.

D'altra banda, l'episodi de pluges també ha provocat afectacions a l'R6 entre Masquefa i Piera (Barcelona) en què la línia s'ha tallat entre les dues estacions.

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