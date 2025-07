Els treballs per evitar l'erosió del sòl cremat a Paüls (Tarragona) comencen a la tardor

Ordeig visita les actuacions forestals de la zona afectada per l'incendi del Baix Ebre

TARRAGONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Els treballs per minimitzar el risc d'erosió i facilitar la regeneració natural de la zona cremada per l'incendi de Paüls (Tarragona) a principis de juliol s'iniciaran a la tardor, informa la Generalitat en un comunicat.

Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, aquest dissabte durant una visita a les actuacions forestals de la zona afectada per l'incendi del Baix Ebre, que va calcinar més de 3.300 hectàrees de massa forestal en els municipis de Paüls, Xerta i Alfara de Carles.

Per minimitzar el risc d'erosió, en una superfície d'unes 280 hectàrees, la Conselleria proposa la construcció de feixines, que se situaran en aquelles zones amb un pendent més elevat i amb material vegetal per fer-les.

També planteja arreglar uns vint quilòmetres de pistes, i ja està treballant per facilitar i organitzar la retirada de la fusta cremada, amb un aprofitament condicionat a criteris d'erosió.

Ordeig ha explicat que les actuacions de prevenció, encara que l'incendi no arribi a la zona treballada, "són claus perquè donen capacitat de treball i maniobra a Bombers, per la qual cosa poden actuar i assignar recursos a altres punts".

Els treballs de primera intervenció del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF), amb els dos equips que té establerts a les Terres de l'Ebre, han inclòs la retirada d'arbres morts que podien posar en risc les persones i l'obertura d'accés de camins.

Aquestes actuacions del GEPIF, segons Ordeig, "són essencials per garantir que els béns tornen a estar operatius, per donar seguretat als habitants d'aquests municipis", i per poder començar a recuperar els espais afectats i preparar-los per a una correcta gestió forestal.