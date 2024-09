Els treballadors de Trambaix secunden la primera aturada al 100%

BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -

Els treballadors de Trambaix han secundat la primera aturada al 100%, convocada aquest dilluns entre les 7 i les 9 hores, durant la qual han complert amb el 40% dels serveis mínims, informen l'empresa i els sindicats a Europa Press.

També hi ha previstes aturades entre les 17 i les 19 hores i aquest dimarts i dimecres en les mateixes franges, unes convocatòries que sindicats i empresa preveuen que es mantinguin malgrat les negociacions.

"No descartem vagues de tot el dia. Fins i tot la indefinida", ha advertit en unes declaracions a Europa Press el president del comitè d'empresa de Trambaix de la FeSMC, Ivan Rodriguez, qui ha insistit que els treballadors no reclamen un augment de sou, sinó millorar la sobrecàrrega de treball que pateixen per manca de personal, en les seves paraules.