Els treballadors de Nissan ratifiquen el preacord de l'ERO a 195 treballadors

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
Els treballadors de Nissan han ratificat aquest divendres amb el 88,85% dels vots el preacord sobre l'ERO presentat per la companyia i que redueix a 195 els treballadors afectats dels 211 proposats inicialment.
Segons informa CCOO en un comunicat, la majoria de treballadors han validat el preacord que redueix en 16 les persones afectades i que contempla prejubilacions per als treballadors a partir de 54 anys.
La proposta acordada ofereix un pla de rendes per a persones de 55 anys o més, amb l'abonament del 80% del salari fins als 62 anys; un altre per als nascuts el 1972 amb el 75% del salari fins als 61 anys i una indemnització de 50 dies per any treballat, sense màxim de mensualitats; i un plus de 750 euros per any per als treballadors nascuts des del 1973.
CCOO ha afirmat que l'empresa i l'administració, mediadora en la negociació, s'ha compromès "a buscar opcions per ajudar a recol·locar les persones afectades".
"D'aquesta manera, els treballadors i treballadores de Nissan validen el resultat de la negociació i l'esforç realitzat, que ha permès minimitzar l'impacte de l'expedient", ha conclòs el sindicat.