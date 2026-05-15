Els treballadors de les fàbriques de Nestlé a Reus i Girona es concentren contra l'ERO

GIRONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
Els treballadors de les fàbriques de Nestlé a Reus (Tarragona) i Girona s'han concentrat aquest divendres davant les seves respectives plantes contra l'ERO de la companyia a Espanya, que a Catalunya afecta 178 persones.
El secretari de CCOO a Nestlé España, Pablo Esteban, ha declarat als periodistes que demanaran revisar l'ERO "costi el que costi" si els experts que hi treballen per part del sindicat detecten alguna anomalia.
L'ERO plantejat per Nestlé España a mitjans d'abril proposa un màxim de 301 acomiadaments a tot Espanya: a Catalunya afectarà 158 persones a les oficines centrals, 12 a la planta de Girona i 8 a Reus (Tarragona).