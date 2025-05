Els treballadors de Freixenet defineixen l'ERO de "terrorisme empresarial"

Belén López (CCOO) demana solucions conjunturals i no estructurals

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El president del comitè de Freixenet de CCOO, Antonio Domínguez, ha assegurat que l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) plantejat per la companyia és "terrorisme empresarial".

Ho ha dit aquest dijous en unes declaracions a la premsa al costat de la secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, abans de participar en la Comissió d'Empresa i Treball del Parlament, i en el marc d'una concentració contra l'ERO davant la cambra catalana.

Domínguez ha dit que han anat al Parlament a "demanar ajuda, acció política" per evitar l'ERO, i ha subratllat que, textualment, el cava és un producte fonamental i identitari de Catalunya.

Ha alertat que si tira endavant l'ERO a 180 persones plantejat per Freixenet "vindran més empreses després, que es voldran aprofitar de la situació".

Sobre la proposta de l'empresa de reduir els acomiadaments a canvi que una trentena de treballadors es desplaci a les plantes del grup Henkell --propietari de Freixenet-- a Alemanya i Itàlia, Domínguez ha dit que és "una mena de provocació".

Ha afegit que és "inadmissible" que la major part dels afectats hagin de ser persones de menys de 50 anys i ha avançat que si no s'arriba a un acord amb l'empresa, els sindicats judicialitzaran l'ERO.

BELÉN LÓPEZ

López ha assegurat que hi ha "altres mecanismes i solucions conjunturals i no estructurals" que es poden estudiar per evitar els acomiadaments.

"Demanem a les empreses que retirin aquest ERO i que s'asseguin a negociar, a veure com prenem mesures que siguin de caràcter conjuntural i que les sortides, si n'hi ha d'haver, que nosaltres ho posem en dubte, siguin de caràcter voluntari", ha afegit.

Ha reclamat "un pla a mitjà i llarg termini per a la comarca, un pla de diversificació de l'economia" i que es prenguin mesures si algun model de negoci, en les seves paraules, imprescindible en algun territori corre perill.

Ha demanat que els sindicats puguin ser presents en el Consell Regulador del Cava i que es duguin a terme inversions a la comarca del Penedès (Barcelona).

CONCENTRACIÓ

La concentració davant el Parlament ha reunit uns 200 treballadors de Freixenet, que han rebut la visita dels diputats Ferran Pedret (PSC), Jordi Albert (ERC) i David Cid (Comuns).

Els concentrats mostraven branques de vinya, un taüt ple de caixes de cava i creus amb el text "ACS Cava", a més de diverses pancartes contra l'ERO.

A més a més, han cridat consignes com 'Som catalans, no som alemanys" --en referència a la procedència de Henkell--, "Alemanys, fills de puta" o "boti, boti, boti, alemany qui no voti".