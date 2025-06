Els treballadors de Freixenet amplien la vaga fins al 10 de juny

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Grup Freixenet ha decidit aprovar la vaga a tots els centres de treball en protesta per l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) plantejat per l'empresa fins al pròxim 10 de juny, informa CCOO de Catalunya en un comunicat aquest dimarts.

El sindicat ha recordat que, en total, seran 11 dies de vaga i ha assegurat que, ara com ara, "està tenint un seguiment total per part dels treballadors de les diferents plantes".

Està previst que aquest dimarts se celebri una nova reunió del període de consultes de l'expedient i el sindicat ha assenyalat que si no es retiren els acomiadaments i s'acorden mesures no traumàtiques, no descarten noves mobilitzacions i protestes.