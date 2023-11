Els treballadors del Bicing suspenen la vaga després d'arribar a un acord econòmic amb l'empresa

El servei ha tornat a la normalitat aquest dimecres



BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

Els treballadors del Bicing han suspès la vaga després de vuit dies en arribar a un acord econòmic amb l'empresa, segons un comunicat de la Confederació General del Treball (CGT) de Barcelona d'aquest dimecres.

L'acord inclou una pujada de 4.000 euros per a tota la plantilla de 2024 a 2028, una equiparació salarial entre categories i un plus per als empleats que treballen al carrer, entre altres mesures.

Fonts de l'empresa concessionària del servei, UTE Pedalem Barcelona, han explicat a Europa Press que el servei s'ha reprès aquest dimecres a partir de les 07.00 hores "de manera progressiva".

La prioritat de la companyia és recuperar el servei perquè els usuaris "es trobin amb les mínimes afectacions possibles".

L'empresa i el sindicat continuen treballant en un preacord per a la signatura del conveni col·lectiu dels pròxims cinc anys.