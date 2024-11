Els transportistes de Tarragona critiquen bloquejos "innecessaris" per les pluges

La Feat estima pèrdues de facturació d'entre el 7% i el 10% pels talls a la mobilitat

TARRAGONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Autotransport de Tarragona (Feat) ha criticat que durant l'alerta per pluges de dimecres es van produir "bloquejos no justificats i innecessaris", i ha assegurat que existeix prou tecnologia perquè la situació no es torni a produir.

En un comunicat aquest dijous, ha demanat una reunió amb Protecció Civil i el Servei Català de Trànsit per "establir pautes d'actuació que permetin oferir una alta protecció, minimitzant les restriccions al que en cada moment i lloc resulti adequat".

Ha reclamat que s'"introdueixin elements de flexibilitat i agilitat, perquè les restriccions s'adeqüin a la situació real, i no a pronòstics que, afortunadament, no es van materialitzar".

Segons l'entitat, les pimes i autònoms del sector "no es poden permetre" els talls per la pluja d'aquesta setmana, que han suposat pèrdues de facturació d'entre el 7% i el 10% per a les empreses de transport i els sectors econòmics relacionats.

"SENSE QUE HI HAGUÉS RISC"

La Feat ha explicat que molts dels seus transportistes han mostrat "desconcert en aplicar-se restriccions que no corresponien a la gravetat de la situació".

Alguns van haver de paralitzar l'activitat, i d'altres es van veure bloquejats a l'autopista "durant moltes hores sense que hi hagués risc més enllà d'una pluja que no va descarregar amb força fins a les 22 hores" al Montsià (Tarragona).

L'entitat també ha volgut traslladar el seu "condol més sentit per les víctimes que han provocat els últims episodis, especialment a València".