Els tràmits de la Generalitat seran "accessibles des de qualsevol dispositiu" abans de l'estiu

Es renovaran 1.550 formularis amb un pressupost de 4,3 milions d'euros
La Generalitat renovarà tots els formularis dels tràmits per fer-los "usables i accessibles des de qualsevol dispositiu i navegador" abans d'aquest estiu, i ho farà substituint els antics PDF per formularis web en HTML.
L'objectiu, segons ha explicat el Govern, és "fer els serveis públics més àgils, intel·ligents i amables, posant les persones al centre".
Amb els formularis PDF, és necessari descarregar l'arxiu, emplenar-lo, de vegades imprimir-ho per signar-lo a mà, escanejar-lo i tornar-lo a adjuntar al tràmit; amb el nou format, es podrà emplenar el formulari des de qualsevol dispositiu.
Amb el projecte, que compta amb un pressupost de 4,3 milions d'euros, es transformaran en total uns 1.550 formularis de tràmits, dels quals 900 ja estan adaptats per a qualsevol dispositiu.
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
El Govern també ha afirmat que la intel·ligència artificial (IA) "tindrà un paper clau per fer els tràmits encara més senzills", durant el primer trimestre d'aquest 2026.
D'aquesta manera, s'incorporaran funcionalitats com la lectura i extracció automàtica de dades dels documents per evitar que els ciutadans hagin d'introduir informació manualment i la possibilitat d'emplenar les dades d'una ubicació marcant-la directament sobre el mapa.
A més, s'estan estudiant altres opcions "innovadores" com l'ús d'assistents virtuals amb IA per guiar a la ciutadania a l'hora d'emplenar els formularis.
El projecte de redisseny de tràmits s'emmarca en el pla de Reforma de l'Administració del Govern i el procés s'haurà completat al juny.