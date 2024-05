Els taxistes tallen la Gran Via i el passeig de Gràcia de Barcelona

BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

Els taxistes convocats per Élite Taxi han tallat la Gran Via i el passeig de Gràcia de Barcelona aquest dimarts al matí després d'una marxa lenta per protestar contra "els VTC il·legals" que asseguren que operen a la ciutat.

La mobilització ha començat a l'avinguda Maria Cristina i ha avançat per la Gran Via fins a arribar al passeig de Gràcia, moment en el qual han aparcat els vehicles en espera de fer una assemblea.

Al passeig de Gràcia estan aparcats entre el carrer Mallorca i Gran Via, on la concentració arriba fins al carrer Roger de Llúria, tot i que les cruïlles estan lliures i s'hi pot circular; els carrils bus també estan lliures.