Els taxistes tallaran els accessos al Port i l'Aeroport de Barcelona si el Govern central ignora les seves demandes

Demanen que les comunitats puguin legislar i que es limiti el preu de les assegurances



BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

Els taxistes han decidit en assemblea aquest dimarts que tallaran els accessos a les terminals de creuers del Port de Barcelona i a l'Aeroport de Barcelona-el Prat si el Govern central no atén les seves demandes.

El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha explicat en unes declaracions a la premsa que l'associació té prevista una reunió amb la secretària general de Transport Terrestre, Marta Serrano, per traslladar-li dues peticions: limitar el preu de les assegurances del sector i habilitar les comunitats autònomes perquè puguin legislar.

Ha afegit que la trobada està prevista després de les eleccions europees del 9 de juny i preguntat per la data de les mobilitzacions, ha dit que depèn de la reunió, però que poden mobilitzar el sector "en 24 hores".

Centenars de taxis s'han manifestat aquest dimarts al matí a Barcelona per protestar pel que consideren "VTC il·legals", en una marxa lenta convocada per Élite Taxi.

La mobilització ha sortit cap a les 10.40 hores de l'avinguda Maria Cristina i ha seguit per Gran Via fins al passeig de Gràcia, on han aparcat i han fet l'assemblea, que ha començat cap a les 13 hores.

GENERALITAT

Els participants en l'assemblea també han votat a favor d'emprendre mobilitzacions indefinides a partir de l'1 de setembre si la Conselleria de Territori de la Generalitat no regula els VTC que depenen de plataformes com Uber, Cabify o Bolt.

Álvarez ha explicat que en aquest cas no es faria una aturada en el sector, sinó que es trucaria als taxis que cada dia han de descansar i que ha xifrat en uns 2.000 a "col·lapsar" les rondes de Barcelona i els accessos al Port i l'Aeroport.

Durant l'assemblea, Álvarez ha explicat que compten "amb el compromís" del Departament de crear una norma que justifiqui adequadament davant la justícia europea la necessitat de limitar el nombre de VTC que circulen per Barcelona.

D'aquesta manera es revertiria la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europa (TJUE) del juny de l'any passat que eliminava les limitacions a les llicències de VTC.

L'objectiu seria que no es puguin crear noves llicències per a aquestes plataformes a Catalunya.