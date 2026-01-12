Els talls a l'AP-7, la C-16, la C-38 i davant del Port de Tarragona es mantenen aquest dilluns

Glòria Sánchez - Europa Press
GIRONA, 12 gen. (EUROPA PRESS) -
Els agricultors catalans han mantingut durant la matinada d'aquest dilluns els talls iniciats la setmana passada a l'AP-7 a Pontós (Girona), a la C-16 entre Casserres i Berga (Barcelona), a la C-38 al seu pas pel Coll d'Ares, també a Girona (només restringeixen el pas de camions), i en l'accés al Port de Tarragona via l'A-27.
Els talls precedeixen a les decisions preses en assemblees després de la reunió d'aquest diumenge a la tarda a Bàscara (Girona) entre el sector i el conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, malgrat que ell els ha promès una reunió aquesta setmana vinent per fer "front comú" davant de l'acord UE-Mercosur, encara que els ha demanat aixecar aquests bloquejos.
Les mobilitzacions agràries responen a la negativa del part del sector a l'acord entre la Unió Europea i Mercosur, a més d'una suposada mala gestió de la fauna salvatge --que creuen que posa en risc les explotacions i la ramaderia-- i a les retallades en la Política Agrària Comuna (PAC), segons reivindica l'organitzador de les protestes, Revolta Pagesa.