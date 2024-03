Els socis de l'ANC rebutgen anar a les eleccions amb una llista cívica amb el 49,45% dels vots

BARCELONA, 16 març (EUROPA PRESS) -

Els socis de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han rebutjat concórrer a les eleccions catalanes del 12 de maig amb una llista cívica.

L'entitat ha anunciat aquest dissabte en un acte els resultats de la consulta, en la qual han participat 7.599 socis: 6.660 (48,16%) s'hi han mostrat favorables, 3.758 (49,45%) hi han votat en contra, i 181 (2,38%) han votat en blanc, informa en un missatge a X, recollit per Europa Press.

La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha dit que els resultats ajustats entre el 'no' i el 'sí' a la llista cívica s'entenen com "un no ara com ara, un no per a aquestes eleccions del 12 de maig del 2024, però és un clar avís als partits".