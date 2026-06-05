Els socis de Comertia descarten que la visita del Papa impacti en el comerç de Barcelona

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
La majoria de socis de Comertia ha descartat que la visita del papa Lleó XIV a Barcelona tingui impacte en el seu negoci i en el comerç de la ciutat, informa l'ens en un comunicat aquest divendres.
El mateix sentiment es dona sobre la campanya d'estiu, ja que la majoria dels associats no preveu un impacte destacat en afluència i vendes.
D'altra banda, Comertia ha informat que el conjunt dels establiments adherits a la seva plataforma va tenir un creixement de les vendes del 2,1% interanual al maig.
El president de Comertia, Ignasi Pietx, ha explicat que el maig va registrar la dada més baixa de la sèrie anualitzada i que es deu als conflictes geopolítics i la "calor extrema del maig".
La Restauració lidera l'augment total de vendes amb un 9,5%, seguida de la categoria Altres i Alimentació Bàsica amb un 4,7% i un 4,5%, respectivament, a més de Lleure-Cultura (2,9%).